В якому стані зараз перебуває російський Чорноморський флот після атак ЗСУ: в ГУР пояснили

Українські військові атакували нещодавно десантні кораблі "Ямал" і "Іван Хурс". Один з них отримав “дуже складні ураження”.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив представник пресслужби ГУР Євген Єрін.

“По "Ямалу" можна сказати, що він отримав дуже складні ураження. Точно сказати не можу, але знаю, що він мав крен на один з бортів і в результаті ураження він ще довго як мінімум не буде в строю”, - наголосив Євген Єрін.

Російський Чорноморський флот вже значно небоєздатний, його активність помітно зменшилась.

“Враховуючи те, наскільки раніше використовувалися кораблі Чорноморського флоту для здійснення певних заходів в акваторії Чорного моря, і наскільки ми зараз їх практично не бачимо, то ефективність його значно знизилась. Там ще залишається доволі великий корабельний склад, але ефективність його застосування завдяки діям Сил оборони, в тому числі підрозділів Головного управління розвідки, значно зменшились”, - додав представник ГУР.

Нагадаємо, що у ніч проти неділі Україна завдала удару по Севастополю. В ЗСУ заявили, що уразили великі десантні кораблі "Ямал" та "Азов", а також вузол зв'язку та об'єкти інфраструктури Чорноморського флоту РФ.

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