В якому разі можуть подовжити відстрочку від мобілізації автоматично: адвокатка пояснила

Адвокатка Катерина Аніщенко розповіла про нові правила отримання відстрочки від служби. Студенти та батьки трьох і більше дітей можуть автоматично продовжити відстрочку, якщо з їхніми військово-обліковими документами все гаразд.

Про це вона розповіла в ефірі КИЇВ24.

"Знову ж таки, це для тих, хто є студентом і хто є батьком трьох і більше дітей, але знову ж таки батьком трьох та більше дітей за однією матір'ю. Якщо мами різні, то там будуть питання, і тут може бути стоп", - йдеться в повідомленні.

Проте важливо враховувати, що батьки мають бути офіційно зареєстровані як опікуни всіх дітей від однієї матері. Адвокат радить не покладатися на слово "автоматично" та самостійно оновлювати дані у військовому резерві. Для тих, хто подає документи вперше, особиста присутність у ТЦК є обов’язковою.

Крім того, тепер ТЦК ретельніше перевірятимуть нотаріальні заяви на відстрочку по догляду за рідними з інвалідністю. Військкомати запитуватимуть інформацію в державних органах щодо можливих інших родичів, які можуть здійснювати догляд.

Нагадаємо, в Україні не передбачена мобілізація для студентів, які здобувають першу вищу освіту.

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