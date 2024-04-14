В яку суму Україні обходиться один мобілізований громадянин у рік: названо цифру

В Україні один мобілізований громадянин на рік обходиться державному бюджету мінімум у 1,3 мільйона гривень. З цих грошей 40% йдуть на оплату праці та виплати військовослужбовцям.

Про це “Громадському радіо” розповів директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

“У цих грошах до 40% сидить оплата праці, далі — виплати військовослужбовцям. Це лише середня цифра, тому що треба розуміти, що для тих, хто на передку, ця цифра зростає. Далі йде харчування, мінімальний обсяг обладнання, озброєнь, боєприпасів. І ще раз говорю: це мінімальна цифра”, — наголосив Олег Пендзин.

Він також додав, що фактична кількість мобілізованих на сьогоднішній момент — це 1 мільйон 100 тисяч людей.

“При чому, навіть якщо з тих чи інших причин людина або помирає, або отримує інвалідність, все одно держава лишається зобов’язаною людині. Тобто навіть з 1 мільйон 300 тисяч на людину, якщо рахувати на всіх мобілізованих — це 1 трильйон 700 млрд грн на рік. І це весь обсяг доходів державного бюджету на 2024 рік. Весь обсяг. Це ще не рахуючи обовʼязкові виплати по 15 млн. Тобто буде ще більше”, - підкреслив Олег Пендзин.

За його словами, всі соціальні видатки, підтримка бізнесу, субсидії, перерахування коштів з бюджету до пенсійного фонду відбуваються коштом запозичень.

“Тобто оті 37,5 млрд доларів, які цього року ми маємо десь випросити, вибачте, вони не мають жодного відношення до фінансування війни. Більше того, є пряма заборона їх використовувати для фінансування будь-яких видатків, пов’язаних із захистом України від агресії Для чого я це говорю ? Виходячи з цих цифр, які я назвав, навіть мобілізація додаткових 100 тисяч людей, це 130 мільярдів гривень плюс”, - додав Пендзин.

Нагадаємо, що у Раді повідомляють, що, найімовірніше, президент України Володимир Зеленський підпише законопроєкт про мобілізацію протягом двох тижнів.

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