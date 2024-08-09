В Японії готуються до мегаземлетрусу: прем’єр Кішіда змінив свої плани

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда скасував заплановану чотириденну поїздку до Казахстану, Узбекистану та Монголії, яка мала розпочатися 9 серпня. Справа в тому, що метеорологічне агентство попередило про ризик потужного землетрусу.

Про це повідомляє Kyodo News.

У Японії попередили про ризик через виникнення потужного землетрусу для районів навколо розлому Нанкай через кілька годин після того, як у четвер на південному заході країни стався землетрус магнітудою 7,1.

Кішіда під час пресконференції заявив, що він скасував закордонну поїздку, щоб "зосередитися на реакції уряду та поширенні інформації" щодо потенційного мегаземлетрусу (найпотужнішого землетрусу магнітудою в понад 9,0 балів).

"Як високопосадовець, відповідальний за управління кризовими ситуаціями в країні, в якості додаткового запобіжного заходу, я повинен залишатися в Японії принаймні близько тижня", – сказав японський прем’єр.

Зазначається, що Кішіда мав взяти участь у першому в історії Японії саміті із країнами Центральної Азії (Казахстаном, Киргизстаном, Таджикистаном, Туркменістаном і Узбекистаном) у столиці Казахстану Астані і представити спільну декларацію.

Крім того, лідер Японії повинен був зустрітися із президентом країни Ухнаагійн Хурелсухом, а також із прем’єр-міністром Лувсаннамсраїном Оюун-Ердене.

Нагадаємо, українців налякали новою загрозою – можливістю виникнення потужного землетрусу у 7-7,5 бала, який може статися найближчими роками в сейсмоактивній зоні Вранча (Румунія).

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