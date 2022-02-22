В Японії повідомили подробиці санкцій, які приготували проти Росії

В Японії повідомили подробиці санкцій, які приготували проти Росії

Пакет обмежень стосуватиметься російських банків та експорту технологій.

Японія готується запровадити проти Росії, влада якої визнала незалежність окремих районів Луганської та Донецької областей, санкції.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на видання Yomiuri, йдеться про обмеження експорту передових технологій, включаючи напівпровідники, технології, пов'язані зі штучним інтелектом та робототехнікою.

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Якщо таке рішення буде ухвалене японським урядом, пакет санкцій буде ширшим, ніж 2014-го.

Крім того, санкції зачеплять російські банки.

Нагадаємо, Володимир Зеленський обговорив ситуацію з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, президентом США Джозефом Байденом, прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Також запланована телефонна розмова з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом. Також президент заявив, що своїми рішеннями щодо визнання "незалежності" окупованих районів Донецької та Луганської областей Росія порушує суверенітет та територіальну цілісність України та легалізує свої війська на Донбасі, які там перебували з 2014 року.

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