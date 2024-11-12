Введення відключень світла в Києві: в Yasno назвали причину

У понеділок, 11 листопада, у Києві в умовах загрози російських ракетних атак знову вводили превентивні відключення електроенергії.

Для чого це було потрібно, пояснив гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко.

За його словами, такі заходи були "класикою жанру" ще на початку 2023 року. Коваленко підкреслив, що будь-яка зупинка ланки мережі створює надлишок електроенергії, який призводить до замикань і пошкодження обладнання на станціях або підстанціях. Щоб уникнути цього, доводиться знижувати обсяги виробництва енергії, проте наразі теплові електростанції, пошкоджені обстрілами, обмежені в маневреності.

"Обстріли влітку дуже сильно вразили теплову генерацію, тому іноді маневрувати доводиться за допомогою інших об'єктів, які для цього не дуже-то й призначені", — відзначив Коваленко.

Також читайте Балістичний обстріл Кривого Рогу: кількість поранених зросла

Він додав, що саме через це світло не вдалося швидко повернути. Після повторного запуску обладнання потрібен певний час для виходу на повну потужність.

"Вимикати будуть стільки, скільки потрібно. Повірте, ніхто не хоче це робити просто так, аби подратувати людей. Але як слушно зауважили, у нас в країні війна", — заявив гендиректор Yasno.

Нагадаємо, в Україні знову почали відключати світло. Ворог влаштував дронову атаку та підіймав у небо свою авіацію.

Читайте також: