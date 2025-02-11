В’язні у колонії пропонували інтимні послуги: як вони обдурили 30 чоловіків (фото)

Шахраї публікували на сайті оголошення з випадковими фотографіями жінок, які нібито надавали секс-послуги.

Четверо ув’язнених виправної колонії на Житомирщині ошукували чоловіків під приводом надання інтимних послуг.

Про це повідомили у поліції Києва.

Як встановили правоохоронці, до шахрайства причетні ув’язнені віком від 33 до 35 років, які відбували покарання за вчинення майнових злочинів в одній з виправних колоній Житомирської області. Вони публікували на сайті оголошення з випадковими фотографіями жінок, які нібито надавали секс-послуги.

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Під виглядом “адміністраторів” шахраї спілкувались з потенційними клієнтами, які сплачували кошти у якості передоплати за обрані послуги на банківські картки, що належали родичам ув’язнених. Після отримання коштів номери телефонів “клієнтів” блокувалися.

За інформацією слідства, спільники ошукали щонайменше 30 чоловіків по всій країні.

Правоохоронці провели обшуки у колонії та за місцем проживання родичів ув’язнених, вилучивши речові докази - мобільні телефони та банківські картки.

Фото: Поліція Києва / Facebook

Пройдисвітам повідомили про підозри за ч. 2 ст. 190 ККУ (шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Нагадаємо, в Україні орудують шахраї, які прикидаються працівниками Міністерства внутрішніх справ, що начебто перевіряють документи перед переписом населення.

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