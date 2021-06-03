"В’язниці розходяться як гарячі пиріжки": в Україні на аукціоні продали першу колонію

Перший лот продали за 377,5 млн грн.

У четвер, 3 червня, в Україні вперше на аукціоні продали майно Львівської виправної колонії №48.

Про це у своєму Facebook повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

За словами очільника міністерства, перший лот продали за 377,5 млн грн. "Стартова ціна основного об’єкту – 132 млн 674 тис. 303 грн. 55 копійок. Ціна продажу за результатами торгів - 377 млн 500 тисяч гривень. Зростання ціни на аукціоні - ледь не у три рази", - повідомив Малюська.

Участь у торгах взяли сім учасників. "Це перший продаж "Великого розпродажу в’язниць". Нагадаю, розподіл виручених коштів відбуватиметься за принципом 30/70: 30% піде до державного бюджету, 70% піде на відбудову в’язничної інфраструктури і "Великий розпродаж в’язниць" перетвориться на "Велике будівництво в’язниць", - поінформував міністр.

Як повідомлялося, перша в'язниця, яку виставили на аукціон, - був "Ірпінський виправний центр", розташований у селищі Коцюбинське Київської області. Площа виставлених на продаж будівель сягає 24 тис. квадатних метрів, вони розташовані на земельній ділянці площею більше 8 га. На об’єкті наявні водопостачання, каналізаційна мережа та електропостачання. Стартова ціна - 220 211 588 гривень.

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