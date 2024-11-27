В'язниця з конфіскацією майна: суд виніс вирок депутату-зраднику

Колишній народний депутат Олег Царьов отримав тюремний вирок у ще одному кримінальному провадженні: його визнано винним у фінансуванні збройної агресії РФ.

Суд ухвалив вирок колишньому народному депутату України 5-7 скликань від забороненої "Партії регіонів". В нього вже конфіскували майно на 460 млн грн.

Про це йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора.

"Екснардепа визнано винним у фінансуванні дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України (ч. 3 ст. 110-2 КК України). Йому призначено покарання – 8 років позбавлення волі. Також за рішенням суду підлягає конфіскації усе належне засудженому майно", – заявили в Офісі генпрокурора.

Зазначимо, що йдеться про колишнього народного депутата Олега Царьова.

Йдеться про наступне майно нардепа:

земельна ділянка площею 0,15 га на Київщині;

квартира у Дніпрі;

об’єкти нерухомого майна у тимчасово окупованому Криму: готельний та санаторний комплекси, гуртожитки, виробничі приміщення, господарські будівлі.

Загальна вартість майна становить 460,6 млн грн.

Наразі зловмисник переховується від правосуддя, тож розгляд справи відбувся у спеціальному судовому провадженні in absentia (за відсутності обвинуваченого). Він перебуває на території країни-агресора, де продовжує здійснювати протиправну діяльність.

"Прокурори у суді довели факт фінансування засудженим збройної агресії РФ проти України", – заявили в Офісі генпрокурора.

Також повідомляється, що екснардеп мав на території АР Крим нерухомість та низку підприємств. Після анексії півострова зареєстрував їх за російським законодавством та найняв військових росгвардії для забезпечення охоронних заходів.

Встановлено факти грошових переказів за охорону належних йому музею-садиби та санаторію у місті Ялта. Їх переведено на рахунки "федерального державного унітарного підприємства "Охорона" федеральної служби військ національної гвардії РФ".

Минулого року зраднику Царьову оголосили нову підозру.

Нагадаємо, раніше зрадник України Олег Царьов закликав владу в Москві поновити дію “зернової угоди”, оскільки її розірвання не завдало жодної шкоди Україні, а лише викликало удари по російських кораблях.

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