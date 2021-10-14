В’язнів мало, а утримувати дорого: на Волині з аукціону продають будівлю виховної колонії для неповнолітніх

В’язнів мало, а утримувати дорого: на Волині з аукціону продають будівлю виховної колонії для неповнолітніх

Загалом в Україні більше трьох десятків схожих об'єктів готують до продажу.

У Ковелі на Волині з аукціону продають будівлю виховної колонії для неповнолітніх. Її закрили торік, персонал скоротили, а ув’язнених перевели у Кременчук.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.Ранок.

У міністерстві юстиції кажуть, місць несвободи більш ніж достатньо, тож ліпше спрямувати виторг від продажу на модернізацію решти закладів.

Загалом в Україні більше трьох десятків схожих об'єктів готують до продажу. Влітку за майже 500 мільйонів гривень продали майно Львівської виправної колонії. Ковельську, яка розміщена на території площею майже п’ять гектарів, продаватимуть за два тижні. Початкова вартість – майже 42 мільйони.

"Я кажу завжди, будь що краще, ніж закрита в’язниця. Бо вона все одно просто витягує гроші з держави і жодним чином свою функцію корисну не виконує. Чим більше буде учасників аукціонів, тим більше буде зростати стартова ціна, ціна продажу по відношенню до стартової, і ми в цьому зацікавлені", - говорить Олена Висоцька, заступниця міністра юстиції.

Новини України: на Волині продають будівлю виховної колонії для неповнолітніх

Нагадаємо, що Укрпошта" ухвалила рішення виставити на продаж низку старих та водночас істотно проіржавілих автомобілів.

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