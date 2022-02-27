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В'язнів, які хочуть захищати Україну, звільняють з-під варти: хто вже відправився на бойові завдання

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В'язнів, які хочуть захищати Україну, звільняють з-під варти: хто вже відправився на бойові завдання

УНІАН

Зокрема, на бойові завдання уже відправився Сергій Торбін, засуджений за організацію нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк.

З місць позбавлення волі та слідчих ізоляторів звільняють колишніх військових, які виявили бажання захищати Україну на війні з Росією.

Про це повідомив прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк, пише "Громадське"

За його словами, питання щодо більшості бажаючих узгоджується: "до уваги береться їхній бойовий досвід, заслуги перед державою та щире каяття".

Зокрема, на бойові завдання уже відправився Сергій Торбін, засуджений за організацію нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк.

Торбіну дозволили взяти в підрозділ ще з десяток людей, яких він також обрав із нині засуджених.

Колишній військовий 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Дмитро Балабуха, якого засуджено за вбивство цивільного на зупинці, також звільнений на час війни і вже несе службу.

Окрім цього, заяву на участь у бойових діях написав колишній командир батальйону "Торнадо" Руслан Онищенко та комбат "Донбасу" Семен Семенченко. Але питання щодо них ще узгоджується.

Раніше, міністр юстиції Денис Малюська повідомляв, що РФ намагається запустити кілька бунтів у тюрмах через зв‘язки у злочинному світі.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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