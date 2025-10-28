ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
992
Час на прочитання
1 хв

В ЄС назвали кількість українців, які наразі перебувають під тимчасовим захистом

Кількість українських біженців у ЄС зростає.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Украінці

Украінці / © ТСН

На території Європейського Союзу нині проживають близько 4,7 мільйона українських громадян, які користуються механізмом тимчасового захисту.

Про це повідомила спецпредставниця ЄС з питань українців Ілва Йоганссон кореспонденці «Європейської правді» Тетяні Висоцькій.

«Йдеться про 4,7 мільйона українців, які наразі користуються тимчасовим захистом у державах-членах ЄС. І ця кількість зростає просто зараз», — зазначила Йоганссон.

Вона уточнила, що щотижня до країн ЄС прибувають нові люди, які подають заяви на отримання тимчасового захисту.

«Цифри продовжують зростати. Втім, тимчасовий захист має залишатися тимчасовим», — підкреслила представниця Єврокомісії.

Йоганссон також заявила, що Євросоюз переходить до нового етапу співпраці з українцями — від захисту до партнерства.

«Тепер ми зосередимося на новій фазі — переході від тимчасового захисту до партнерства. Ми переходимо від статусу біженця до формування діаспори», — наголосила вона.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що польський уряд попередив українців у країні про спроби вербування з боку російських спецслужб.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що скільки українських біженців в ЄС і де їх найбільше.

Дата публікації
Кількість переглядів
992
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie