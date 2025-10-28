В ЄС назвали кількість українців, які наразі перебувають під тимчасовим захистом

Украінці / © ТСН

На території Європейського Союзу нині проживають близько 4,7 мільйона українських громадян, які користуються механізмом тимчасового захисту.

Про це повідомила спецпредставниця ЄС з питань українців Ілва Йоганссон кореспонденці «Європейської правді» Тетяні Висоцькій.

«Йдеться про 4,7 мільйона українців, які наразі користуються тимчасовим захистом у державах-членах ЄС. І ця кількість зростає просто зараз», — зазначила Йоганссон.

Вона уточнила, що щотижня до країн ЄС прибувають нові люди, які подають заяви на отримання тимчасового захисту.

«Цифри продовжують зростати. Втім, тимчасовий захист має залишатися тимчасовим», — підкреслила представниця Єврокомісії.

Йоганссон також заявила, що Євросоюз переходить до нового етапу співпраці з українцями — від захисту до партнерства.

«Тепер ми зосередимося на новій фазі — переході від тимчасового захисту до партнерства. Ми переходимо від статусу біженця до формування діаспори», — наголосила вона.

