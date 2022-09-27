В ЄС обговорюють можливість відключення від SWIFT ще 4 російських банків

В Росії можуть відключити ще 4 банки Росії від системи SWIFT.

В ЄС зараз обговорюють цю можливість.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

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"Повідомляється, що ЄС обговорює відключення від SWIFT ще чотирьох російських банків: Газпромбанку, Альфа-Банку, Росбанку та Тинькофф Банку. Газпромбанк займається розрахунками за експорт російського газу. Група Макфола-Єрмака запропонувала відключити всі топ-30 російських банків ще у квітні", - написав Єрмак.

Нагадаємо, до восьмого пакета санкції проти РФ може також увійти обмеження ціни на нафту.

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