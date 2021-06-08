В ЄС посилили вимоги до затвердження COVID-сертифікату: коли його тепер введуть в Україні

Україна була технологічно готова до запуску COVID-сертифікату ще 1,5-2 місяці тому.

Україна планує запустити COVID-сертифікати, які мають спростити туристичні поїздки, протягом 10-14 днів після того, як їх введуть в Європі.

Про це заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов в ефірі одного з українських телеканалів.

За його словами, Україна технологічно була готова до запуску документа ще 1,5-2 місяці тому. Але він пояснив, що в ЄС суттєво розширили вимоги під час затвердження COVID-сертифікату. Він потребуватиме достатньо серйозних підзаконних актів, щоб отримати доступ до тих чи інших реєстрів.

"Затвердить Європа і ми зможемо протягом 10-14 днів затвердити його в нас (COVID-сертифікат. - Ред.). Після цього можна буде його запроваджувати", - повідомив Немчінов.

Нагадаємо, сім країн Європейського Союзу 1 червня почали видавати цифрові сертифікати вакцинації, за місяць до запуску програми за всім блоком. Це Болгарія, Чехія, Данія, Німеччина, Греція, Хорватія і Польща. Сертифікат буде доступний в цифровому форматі у вигляді QR-коду або на папері.

Що таке COVID-сертифікат, яку інформацію в нього вноситимуть і які перспективи для українців, читайте у матеріалі за цим посиланням.

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