В ЄС приголомшили заявою про Україну та транзит російського газу

Євросоюз мав понад два роки, щоб підготуватися до припинення транзиту російського газу через ГТС України, тож не має підстав просити Україну продовжувати будь-які транзитні контракти з російськими компаніями.

Про це у Брюсселі перед початком Ради міністрів ЄС з енергетики заявила єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон, повідомляє “Укрінформ”.

“Транзитна угода, що дозволяє експорт російського газу та його доставку через український маршрут, була продовжена у 2019 році терміном на п’ять років. Це означає, що дія цього контракту завершується наприкінці цього року. Я відвідала Київ кілька тижнів тому і я була дуже чіткою у спілкуванні з нашими українськими партнерами. Європа готувалася до цього моменту, коли транзитна угода припинить дію, вже протягом більш ніж двох років”, — сказала єврокомісарка.

“Ми знайшли альтернативні шляхи постачання, і з нашого боку немає жодної необхідності звертатися із запитом до українців, щоб вони залучалися до будь-яких перемовин з російськими компаніями”, — додала Сімсон.

Нагадаємо, в Україні категорично відкинули будь-які комерційні угоди, які б дозволили російському природному газу продовжувати надходити через країну після закінчення поточної транзитної угоди в кінці року.

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