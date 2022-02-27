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В ЄС розглянуть пакет екстреної допомоги для української армії

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Жозеп Боррель вважає нашу боротьбу з ворогом - героїчною.

У неділю, 27 лютого, високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель збирає зустріч на рівні міністрів ЄС, на якій він запропонує пакет екстреної допомоги для ЗСУ.

Про це він написав на сторінці у Twitter.

"Завтра о 18.00 я скликаю віртуальну зустріч міністрів закордонних справ ЄС для прийняття подальших заходів на підтримку # України проти агресії з боку Росії . Я запропоную пакет екстреної допомоги українським збройним силам, щоб підтримати їх у їхній героїчній боротьбі", - йдеться у повідомленні.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія наносить удари по цивільному населенню:

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