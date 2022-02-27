В ЄС розглянуть пакет екстреної допомоги для української армії

Жозеп Боррель вважає нашу боротьбу з ворогом - героїчною.

У неділю, 27 лютого, високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель збирає зустріч на рівні міністрів ЄС, на якій він запропонує пакет екстреної допомоги для ЗСУ.

Про це він написав на сторінці у Twitter.