В ЄС розкрили, скільки снарядів з мільйона обіцяних вже передали Україні

В рамках плану з надання Україні мільйона артилерійських снарядів впродовж року, ЄС наразі передав Києву лише 223,8 тисячі з них і 2,3 тисячі ракет різних видів.

Європейський Союз відправив до України 223 800 боєприпасів з мільйона обіцяних. Це перша частина плану з надання мільйона артилерійських снарядів для допомоги Києву у війні проти російськи х окупантів.

Про це пише DW з посиланням на речника ЄС Петера Стано.

"Країни-члени (ЄС - ред.) поставили близько 223 800 артилерійських боєприпасів - далекобійних самохідних, високоточних боєприпасів, а також мінометних боєприпасів - і 2300 ракет усіх типів", - сказав Стано.

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Слід зазначити, що навесні країни-члени ЄС пообіцяли збільшити постачання артилерійських снарядів до України, оскільки українські військові зіткнулися з нестачею вкрай необхідних їм боєприпасів. Країни погодили план вартістю 2 млрд євро, який передбачав постачання боєприпасів з їхніх запасів та розміщення спільних замовлень на виробництво снарядів. Метою було передати Україні 1 млн боєприпасів протягом 12 місяців.

Так, згідно з першим етапом плану, який припав на період від 9 лютого до 31 травня, було виділено один мільярд євро для відшкодування країнам-членам ЄС приблизно половини вартості снарядів, наданих з їхніх арсеналів. Загалом, за даними ЄС, загальна вартість наданих боєприпасів склала 1,1 мільярда євро. Гроші ЄС відшкодували лише частину цього, що свідчить про те, що цей захід не досяг мети.

Кількість переданих Україні боєприпасів зараз, за словами Стано, не надто відрізняється тої кількості, яку назвав верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель наприкінці травня. Тоді він заявив, що ЄС передав Україні 220 тисяч артилерійських снарядів і 1,3 тисяч ракет.

Така ситуація вказує на те, що до досягнення цілі ЄС щодо перевання Україні мільйона снарядів ще далеко. Раніше в кількох країнах ЄС вже висловлювали скепсис щодо цієї обіцянки, побоюючись, що реалізувати її не вдасться.

Нагадаємо, своєю чергою, Україна вийшла на непогані результати у виробництві власних боєприпасів. Так, створено промислову потужність, яка може задовольняти потреби за наявності комплектувальних, необхідних для виробництва снарядів.

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