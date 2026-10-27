В ЄС зник українець: зв’язку з ним немає від 11 жовтня

Микита Левський / © із соцмереж

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Родина розшукує 31-річного українця Микиту Левського (Mykyta Levskyi), який планував поїздку з німецького Мюнхена до Праги.

Про це пише відання Czechia-online.

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Зв’язку з чоловіком немає від 11 жовтня 2026 року. Його мати та близькі просять допомогти встановити місцеперебування Микити.

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Звернення про пошук опублікував Артем Омельянченко у Facebook-спільноті «Чехія для українців».

У дописі йдеться, що 11 жовтня Микита мав виїхати автобусом із Мюнхена до Праги. Рейс вирушив без нього, однак чоловік планував дістатися Чехії іншим транспортом. Відтоді з ним немає зв’язку.

Микита — громадянин України, проживає у Мюнхені. За словами автора звернення, мобільний телефон чоловік залишив удома, а при собі мав документи — закордонний паспорт та ID-картку.

Прикмети Микити Левського

Вік — 31 рік.

Зріст — приблизно 175 сантиметрів.

Статура — спортивна, наразі помітно схудлий.

Волосся — русяве, довге.

Очі — сірі.

На внутрішньому боці лівого зап’ястя — татуювання із санскритським написом.

На правій руці — шрам від порізу.

Микита Левський / © із соцмереж

У зверненні також зазначено одяг, за яким чоловіка можна впізнати: синя куртка з блакитними та помаранчевими вставками, джинси. Із собою він мав рюкзак.

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Микита розмовляє українською, англійською та російською мовами.

Куди повідомити, якщо ви бачили Микиту

Рідні просять усіх, хто бачив чоловіка або знає, де він може перебувати, повідомити інформацію за телефоном чи у WhatsApp:

+380 50 913 28 36

Інформацію про можливе місцеперебування зниклого також можна передати поліції: у Чехії за номером 158, у Німеччині — 110. У країнах Європейського Союзу діє єдиний екстрений номер 112.

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Основні контакти екстрених служб у Чехії, якими можна скористатися, коли потрібна допомога поліції:

Контакти екстрених служб Чехії

Родина продовжує шукати Микиту та просить поширювати його прикмети серед українців у Чехії та Німеччині, особливо серед тих, хто буває у Мюнхені та Празі.

Раніше ми писали про те, що у березні у Чехії зник 20-річний українець Микола Щербул. Останнє підтверджене місце його перебування — місто Плзень. Востаннє місцеперебування Щербула було зафіксовано 5 березня 2026 року. Відтоді жодних повідомлень або зв’язку з хлопцем не було.

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