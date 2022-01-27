В єврейській громаді закликали ділитися інформацією про ще непозначені місця масових поховань жертв Голокосту

В єврейській громаді закликали ділитися інформацією про ще непозначені місця масових поховань жертв Голокосту

Меморіалізація місць масових поховань є одним з важливих аспектів пам'яті, зазначили в ОЄОУ.

Сьогодні, у Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту, Об'єднана єврейська громада України закликає вшанувати пам'ять постраждалих у трагедії.

Одним з важливих аспектів пам'яті є меморіалізація місць масових поховань, йдеться в Telegram-каналі ОЄОУ.

У 2021 році ОЄОУ позначила місця поховань пам'ятними знаками у Верхньодніпровську, Винограді, Шкарівці, Василькові, Чесниках, Білопіллі, Яструбиновому, Верхівцевому та Новомиргороді.

На жаль, ще не встановлені тисячі місць поховань, а сотні виявлених місць – ще не позначені.

Якщо вам відомо ще непозначене місце масового поховання жертв Голокосту в Україні – поділіться з нами інформацією за електронною адресою office@jew.org.ua.

Ми зробимо все, щоб зберегти пам'ять про жертв Голокосту, позначивши ці місця.