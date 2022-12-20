"В Європі трикімнатна дешевша": у Тернополі почали здавати квартири, де завжди є світло

Квартиру зі світлом здають вдвічі дорожче, ніж схожі.
У Тернополі почали здавати в оренду квартири, де завжди є світло. Їхня вартість - у кілька разів вища за інші.
Відповідне оголошення опублікували в одній із спільнот, де здають в оренду нерухомість.
Квартиру із сучасним ремонтом та поблизу центру здають за 500 доларів, що є значно дорожче. До прикладу, двокімнатні квартири із сучасним ремонтом, проте далі від центру можна орендувати за 250 доларів.
А на сайтах, де розміщують оголошення однокімнатні квартири у центрі Тернополя з ремонтом коштують - 7-10 тис. грн.
Проте автор оголошення вказує, що окрім сучасного ремонту та меблів у квартирі є перевага - там ніколи не вимикають світла.
У коментарях жителі Тернополя зауважують, що ціна за таку квартиру вже на європейському рівні:
- "Ви жартуєте, чи що? В Європі 3 кімнатна з комунальними послугами і то дешевше!"
- "За 500 можуть не взяти - 700 ставте".
- "То ж Тернопіль, а не Київ".
Нагадаємо, у Тернополі сусіди домоглись знеструмлення будинку, в якому ніколи не вимикали електрики. Житель Тернополя розповів, що один із будинків у місті був на "хорошій лінії" електропостачання, а тому там ніколи не вимикали світла, проте це розізлило сусідів і вони почали всюди скаржитися.
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