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"В Європі трикімнатна дешевша": у Тернополі почали здавати квартири, де завжди є світло

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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"В Європі трикімнатна дешевша": у Тернополі почали здавати квартири, де завжди є світло

Фото: pixabay.com

Квартиру зі світлом здають вдвічі дорожче, ніж схожі.

У Тернополі почали здавати в оренду квартири, де завжди є світло. Їхня вартість - у кілька разів вища за інші. 

Відповідне оголошення опублікували в одній із спільнот, де здають в оренду нерухомість. 

Квартиру із сучасним ремонтом та поблизу центру здають за 500 доларів, що є значно дорожче. До прикладу, двокімнатні квартири із сучасним ремонтом, проте далі від центру можна орендувати за 250 доларів.

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А на сайтах, де розміщують оголошення однокімнатні квартири у центрі Тернополя з ремонтом коштують - 7-10 тис. грн. 

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Проте автор оголошення вказує, що окрім сучасного ремонту та меблів у квартирі є перевага - там ніколи не вимикають світла. 

У коментарях жителі Тернополя зауважують, що ціна за таку квартиру вже на європейському рівні: 

  • "Ви жартуєте, чи що? В Європі 3 кімнатна з комунальними послугами і то дешевше!"
  • "За 500 можуть не взяти - 700 ставте".
  • "То ж Тернопіль, а не Київ".
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Нагадаємо, у Тернополі сусіди домоглись знеструмлення будинку, в якому ніколи не вимикали електрики. Житель Тернополя розповів, що один із будинків у місті був на "хорошій лінії" електропостачання, а тому там ніколи не вимикали світла, проте це розізлило сусідів і вони почали всюди скаржитися. 

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Дата публікації
Перегляди
328
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