"В Європі трикімнатна дешевша": у Тернополі почали здавати квартири, де завжди є світло

У Тернополі почали здавати в оренду квартири, де завжди є світло. Їхня вартість - у кілька разів вища за інші.

Відповідне оголошення опублікували в одній із спільнот, де здають в оренду нерухомість.

Квартиру із сучасним ремонтом та поблизу центру здають за 500 доларів, що є значно дорожче. До прикладу, двокімнатні квартири із сучасним ремонтом, проте далі від центру можна орендувати за 250 доларів.

А на сайтах, де розміщують оголошення однокімнатні квартири у центрі Тернополя з ремонтом коштують - 7-10 тис. грн.

Проте автор оголошення вказує, що окрім сучасного ремонту та меблів у квартирі є перевага - там ніколи не вимикають світла.

У коментарях жителі Тернополя зауважують, що ціна за таку квартиру вже на європейському рівні:

"Ви жартуєте, чи що? В Європі 3 кімнатна з комунальними послугами і то дешевше!"

"За 500 можуть не взяти - 700 ставте".

"То ж Тернопіль, а не Київ".

Нагадаємо, у Тернополі сусіди домоглись знеструмлення будинку, в якому ніколи не вимикали електрики. Житель Тернополя розповів, що один із будинків у місті був на "хорошій лінії" електропостачання, а тому там ніколи не вимикали світла, проте це розізлило сусідів і вони почали всюди скаржитися.

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