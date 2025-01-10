В Євросоюзі пояснили, чи мають українці з тимчасовим захистом право відвідувати Україну

Зокрема, країни ЄС мають надавати українцям грошову допомогу на час їхньої поїздки в Україну.

Українці, які перебувають під тимчасовим захистом на території Європейського Союзу, мають право тимчасово повертатися в Україну, не втрачаючи посвідки на проживання та інших прав.

Про це повідомив речник Європейської комісії в коментарі "Європейській правді".

"Особам, які користуються тимчасовим захистом, може знадобитися повернутися в Україну з інших причин, ніж добровільне повернення, до закінчення строку дії тимчасового захисту (наприклад, для відвідування сім'ї). Тому національні органи влади не повинні розглядати будь-яке короткочасне повернення в Україну як рішення про добровільне повернення, що є підставою для анулювання посвідок на тимчасове проживання та припинення забезпечення прав, пов'язаних з тимчасовим захистом", - зазначили в Єврокомісії.

У контексті можливих "відпусток" для українців з тимчасовим захистом, Єврокомісія повідомила, що "у Директиві про тимчасовий захист немає конкретного порогового значення максимальної тривалості відсутності в державі-члені ЄС".

Також стало відомо, що українці, які мають право на отримання грошової допомоги, не повинні втрачати її під час тимчасових поїздок в Україну. Держави-члени ЄС мають продовжувати надавати допомогу в таких випадках.

"Відпустка в Україні не дорівнює добровільному поверненню (в Україну). Тому під час канікул держави-члени ЄС повинні продовжувати надавати бенефіціарам права, які передбачає тимчасовий захист", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, науковець спрогнозував, скільки українських біженців повернуться додому після війни.

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