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В'їхав у електроопору: на Закарпатті у ДТП трагічно загинув мотоцикліст

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В'їхав у електроопору: на Закарпатті у ДТП трагічно загинув мотоцикліст

Фото: Головне управління Національної поліції в Закарпатській області

У селі Лопухів Тячівського району у ДТП загинув 24-річний мотоцикліст. Сталося це на вулиці Центральній.

Від отриманих травм він помер на місці події.

Про це повідомили на сайті Нацполіції в Закарпатській області.

За попередніми даними, водій не впорався з керуванням та в’їхав у бетонну електроопору. Від отриманих травм він миттєво помер. Мотоцикл поліцейські вилучили та помістили на спецмайданчик Тячівського районного відділу поліції.

Наразі вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 ККУ.

Нагадаємо, на Волині  водій мотоцикла зіткнувся із автомобілем Daewoo Lanos. Внаслідок автопригоди 14-річний мотоцикліст отримав травми, його доправили долікарні. Наступного дня юнак помер. 

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