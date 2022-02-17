Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області

В’їлися так, що рука розпухла: у Миколаєві рятувальники зняли жінці каблучки з пальця (фото)

В’їлися так, що рука розпухла: у Миколаєві рятувальники зняли жінці каблучки з пальця (фото)

Жінка потребувала сторонньої допомоги через набряк.

У Миколаєві жінка звернулася до рятувальників та попросила допомоги. З’ясувалося, що вона не може зняти каблучки з пальця.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Миколаївської області.

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“Жінка попросила допомогти зняти каблучки, які просто в'їлись у палець. Вона намагалась усілякими способами зняти ювелірні прикраси, але ті ще більше давили. Врешті решт, рука так розпухла, що це стало неможливим”, - йдеться у повідомленні.

На виклик прибули рятувальники аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Миколаївській області та за допомогою бокорізів розрізали каблучки.

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