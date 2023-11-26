В’їзд до Києва в пікові ранкові години буде перекрито – в КМДА повідомили подробиці

27 листопада в пікові ранкові години обмежать в’їзд до Києва великогабаритного транспорту. Таке рішення ухвалила 24 листопада постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій через прогнозований снігопад та негоду на Київщині.

Про це повідомляє КМДА.

"Це дозволить мінімізувати виникнення заторів на автошляхах і забезпечити рух снігоприбиральної техніки.

Просимо керівників підприємств із перевезення вантажів, зокрема на великі дистанції, врахувати обмеження при плануванні маршрутів та не створювати накопичення автотранспорту на в’їздах до міста", – пляснили в КМДА.

Власників підприємств, що здійснюють організовані пасажирські перевезення на території області, за можливості, також попросили обмежити поїздки в цей час.

Щодо правил поведінки водіїв під час снігопадів, то їм нагадали про перевагу громадському транспорту у такий час. Також не варто залишати авто на тротуарах, крайніх смугах доріг та на узбіччях, аби не заважати роботі спецтехніки.

Нагадаємо, в Україні вирує негода. Фахівці попереджають, що 27 листопада очікуються складні погодні умови ІІ (помаранчевого) рівня небезпеки. У Київській області очікують сильні снігопади та дощ, місцями ожеледь; снігу – до 20-30 см, місцями 40-50 см; очікуються хуртовини, снігові замети, на дорогах ожеледиця.

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