В Южному СБУ викрила масштабне "відмивання" коштів в "Адміністрації морських портів України"

В Южному СБУ викрила масштабне відмивання коштів у Державному підприємстві "Адміністрація морських портів України".

Служба безпеки України спільно з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури викрила масштабну корупцію в Южненській філії Державного підприємства "Адміністрація морських портів України".

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Правоохоронці з'ясували, що до організації незаконної діяльності причетні керівник філії держустанови у 2017-2018 роках і двоє його підлеглих.

За даними слідства, у травні 2017 року чиновники уклали договір з комерційною структурою на виконання днопоглиблювальних робіт в акваторії морського порту "Південний". Водночас вартість відповідних робіт була штучно завищена.

Правоохоронці СБУ дізналися, що державні гроші були переведені на рахунки підрядника, але фактичний обсяг робіт не відповідав документам. Таким чином з держпідприємства "відмили" понад 90 млн грн.

Фото: Служба безпеки України

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України, трьом організаторам оборудки повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Слідство триває.

Нагадаємо, слідчі Нацполіції 3 лютого повідомили про підозру раднику заступника міністра оборони України (на громадських засадах) у заволодінні коштами Міноборони в особливо великих розмірах. Йдеться про ситуацію з закупівлями для ЗСУ.

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