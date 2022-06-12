В захопленому Енергодарі партизани ліквідували двох окупантів

В захопленому Енергодарі партизани ліквідували двох окупантів

В Запорізькій області поблизу АЕС в Енергодарі окупанти не дорахувалися двох поплічників.

Двох окупантів з патруля ліквідували місцеві партизани.

Про це повідомляє "Оперативний ЗСУ".

У тимчасово окупованому Енергодарі поруч із Запорізькою АЕС виявили тіла двох російських загарбників, які патрулювали місто.

"Вночі парочка орків з патруля достроково закінчили службу в армії окупанта, після звільнення їх, може, знайдуть, а, може, і ні", – коротко повідомили проукраїнські енергодарівці.

Місце ліквідації окупантів та інші подробиці події не повідомляються.

Нагадаємо, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що українські військові перемагають у вуличних боях за Сєвєродонецьк, проте війська РФ з артилерії буквально "розбирають" місто та укріплення.

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