В західній області України критична ситуація в енергосистемі: запроваджують графіки відключень світла

Відключення світла / © УНІАН

Реклама

Внаслідок російських ударів по критичній інфраструктурі в Рівненській області виникла складна ситуація з електроенергією. Через це 19 та 20 жовтня в регіоні діятимуть графіки відключень світла.

Про це повідомив очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Реклама

«Через ураження критичної інфраструктури в області наразі складна ситуація з електропостачанням», — написав Коваль у Мережі.

Реклама

За його словами, регулярні атаки не дають енергетикам можливості оперативно виконувати відновлювальні роботи. Очільник ОВА зазначив, що постійно перебуває з ними на зв’язку.

Коваль також повідомив, що через складну ситуацією в енергосистемі 19 та 20 жовтня на Рівненщині запроваджують графіки погодинних відключень світла.

Час відключень електроенергії може змінюватися, тому слід стежити за повідомленнями на сайті «Рівнеобленерго». Також там можна дізнатися номер підчерги.

Графік відключень світла в Рівненській області 19 жовтня

Графік відключень світла в Рівненській області 20 жовтня

Атака на енергетику України 19 жовтня — які наслідки

Нагадаємо, у ніч проти 19 жовтня російські загарбники вкотре атакували енергетичну інфраструктуру України, унаслідок чого було знеструмлено частини Вінницької та Рівненської областей. Окрім того, у частині Вінниччини та в обласному центрі також відсутнє водопостачання. Фахівці працюють над ліквідацією наслідків та відновленням послуг, хоча нові удари ускладнюють ремонтні роботи.

Реклама

Водночас через ворожі удари по енергетичній інфраструктурі Волинської області 19 жовтня без світла залишилися близько 68 тис. абонентів у кількох громадах. За попередньою інформацією, минулося без постраждалих. Аварійні бригади та профільні служби працюють над ліквідацією наслідків обстрілів і відновленням електропостачання.

Новини партнерів