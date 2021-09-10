В Запоріжжі лоб у лоб зіткнулись два легковики: у страшній ДТП постраждали шестеро людей

Людей шпиталізували, про їхній стан поки не повідомляють.

Щонайменше шестеро осіб постраждали в страшній аварії в Запоріжжі. Там лоб у лоб зіткнулись два легковики.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 10 вересня.

ДТП трапилась на швидкісній ділянці руху на вулиці Космічній. Зазначається, що через відсутність приладів вимірювання швидкості автомобілі розганяються там до сотні кілометрів за годину. У результаті зіткнення "Шкода" та "Опель" перетворилися на купу брухту.

Допомогти людям, яких затиснуло в салоні, прибули місцеві рятувальники. Автівки розтискали за допомогою спеціального обладнання. За попередніми даними, в аварії постраждало шестеро людей, серед них – 8-річна дівчинка. Людей шпиталізували, про їхній стан поки не повідомляють. За попередніми даними, причиною аварії стало те, що один з легковиків намагався виконати поворот через суцільну смугу.

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