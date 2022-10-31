В Запоріжжі п'яний чоловік підірвав гранату на вулиці

У затриманого було дві гранати, але він встиг підірвати лише одну

У Запоріжжі поліція затримала чоловіка. який підірвав гранату на вулиці міста.

Про це повідомляє ГУНП в Запорізькій області.

В повідомленні правоохоронців зазначено, що приблизно о 20:20 у Запоріжжі прозвучав потужний вибух, попри те, що у місті не було оголошено повітряну тривогу. Правоохоронці встановили, що за вибухом стояв 42-річний місцевий житель, який підірвав гранату у стані алкогольного сп'яніння.

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Спочатку чоловік приставав до перехожих, а пізніше дістав з карману дві гранати. Очевидці викликали поліцію, а вже за хвилину одну з гранат чоловік підірвав просто на вулиці. В результаті вибуху чоловік отримав поранення, також пошкоджень зазнав кіоск, який стояв недалеко від епіцентру вибуху.

На місце негайно прибули правоохоронці та медики.

Правоохоронці вилучили другу гранату, які чоловік випустив з рук під час вибуху. Чоловіка затримали, наразі він перебуває у лікарні під охороною. Йому інкримінують злочин, передбачений ч. 1 ст. 263 КК (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), чоловіку загрожує до семи років позбавленні волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Запоріжжі місцеві жителі чули звуки вибухів під час повітряної тривоги.

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