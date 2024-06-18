В Запоріжжі помітили незвичне природне явище, яке може шокувати (фото)

Ці хмари є причиною виникнення таких метеорологічних явищ як гроза, град, шквал у літній період.

У небі над Запоріжжям 17 червня помітили купчасто-дощову хмару з ковадлом. Вона мала вигляд “гриба”.

Про це повідомили в Запорізькому обласному центрі з гідрометеорології.

Як зазначається, у небі над містом спостерігалася купчасто-дощова хмара з ковадлом.

“Таку химерну форму хмара приймає, коли у своєму розвитку зустрічається на висоті з шаром більш теплого слою повітря (інверсією). Вертикальний розвиток хмари припиняється, а його вершина розтікається під цим шаром у вигляді ковадла. Ці хмари є причиною виникнення таких метеорологічних явищ як гроза, град, шквал у літній період”, - розповіли в центрі з гідрометеорології.

Нагадаємо, що Росія вдарила по обʼєкту критичної інфраструктури у Запоріжжі.

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