В Запоріжжі зросла кількість постраждалих від ворожої атаки: Зеленський відреагував

Внаслідок нічної російської атаки по Запоріжжю кількість постраждалих збільшилася до 26 осіб.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Вночі російська армія обстріляла ракетами та дронами Запоріжжя. Це були удари по житлових кварталах та інфраструктурі. Станом на зараз відомо про одну загиблу людину внаслідок цього терору. 26 людей постраждали, серед них двомісячна дитина", - йдеться в повідомленні.

Під час повторного обстрілу постраждали рятувальники, які працювали на місці для ліквідації наслідків атаки. Наразі На місці працюють усі відповідні служби.

"Повсякденний терор Росії проти України заслуговує на щораз більший тиск на терориста. Більші санкції проти Росії потрібні, більше ППО для захисту наших міст і громад і зброя для наших воїнів на фронті. Підтримка України – це те, що рятує життя, і те, що не може чекати", - заявив президент.

Нагадаємо, армія РФ знищила об'єкт енергетики в одному з міст.

Читайте також: