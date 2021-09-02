В Запорізькій області п'яний водій збив поліцейського і протягнув його на капоті 5 км

В Запорізькій області п'яний водій збив поліцейського і протягнув його на капоті 5 км

Інцидент стався в селищі Михайлівка.

На Запоріжжі п'яний водій збив інспектора поліції та протягнув його на капоті ще 5 кілометрів.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок.

Патрульні зупинили "Мазду", за кермом якої був водій з ознаками сп'яніння. 71-річний чоловік спочатку запропонував правоохоронцям домовитись, а, коли ті не пристали на пропозицію, зачинився в салоні та спробував утекти. Один із правоохоронців намагався завадити порушнику, втім той не зупинявся. Тікаючи від поліцейських, чоловік не впорався з кермуванням та увігнався в дерево.

У старшого сержанта, який постраждав унаслідок інциденту, перелом обох ніг. Водія затримали.

Новини України: в Запорізькій області п'яний водій збив поліцейського і протягнув його на капоті

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