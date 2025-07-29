Що відомо про підвищення рівня радіації / © Архів

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У Запоріжжі 29 липня під час сильного вітру з боку тимчасово окупованих територій спостерігається підвищення рівня радіації.

Про це заявив керівник Центру вивчення окупації та колишній радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, а також прокоментувало Міністерство внутрішніх справ України.

«Запоріжжя, район малого ринку, час 19.00. Під час того як вітер дув, піднімався рівень випромінювання. Вітер з боку окупованої території. Не хочу нагнітати чи сіяти паніку, але це точно потребує уваги та роз’яснення», — написав Петро Андрющенко.

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МВС прокоментувало ситуацію

Там зробили заяву щодо рівня радіації в Запорізькій області, повідомивши, що станом на 21:20 29 липня відділенням радіаційного, хімічного та біологічного захисту ДСНС України проведено заміри повітря.

«Стан у межах норми — 0,14 мкЗв/год. Радіаційний фон по країні стабільний — загрози для населення немає», — зазначили в МВС.

Реакція ЦПД

Також ситуацію із радіацією у Запоріжжі прокоментували в Центрі протидії дезінформації РНБО. Там пояснили, що інформація про підвищення рівня радіації під час вітру з окупованих територій не відповідає дійсності, оскільки рівень гамма-фону в Запорізькій області через природну радіацію становить 10-17 мкР·год-1 і може коливатися в межах норми», — сказали в ЦПД.

Також там додали, що дозиметр, який зафіксовано на відео, «не надає точних показників через недостатній час калібрування (менше 10 секунд)».

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«Для отримання точних даних про рівень радіації потрібно більше часу та точніші показники. Важливо також зазначити, що датчики, які вимірюють радіаційний фон на тимчасово окупованих територіях, доступні тільки МАГАТЕ, і саме ця організація надає підтверджену інформацію щодо рівня радіації в таких зонах», — зазначили в ЦПД.

Нагадаємо, 19 липня Мережею ширилася інформація про значне задимлення в районі Запорізької АЕС, окупованої російськими військами, а також знеструмлення частини Запорізької області, що перебуває під російською окупацією.

Тоді Міністерство енергетики України пояснило причину задимлення.

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