В запорізькому супермаркеті серед заморожених млинців зафільмували вгодовану мишу

Держпродспоживслужба обіцяє масштабні перевірки.

Мишу, як бігає у холодильнику з напівфабрикатами, наче в себе вдома, зафільмували покупці запорізького супермаркету.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Гризуна помітили в рефрижераторі з млинцями та пельменями. Всі продукти були без упаковки, і миші це очевидно подобалося. Не сподобалося інше: надто низька температура. Тварина здійснила одразу кілька відчайдушних рейдів в намаганні вибратися з пастки. Але чи звільнили її врешті - невідомо.

Водночас, в Мережі відео вже стало вірусним. Підписники змагаються в дотепності коментарів. «Продукція така свіжа, аж бігає», – зазначають в одному із дописів.

Не дуже весело працівникам супермаркету, де все сталося - ситуацією зацікавилась Держпродспоживслужба. Наразі тут встановлюють місце, де стався інцидент, обіцяють масштабні перевірки.

Новини Запоріжжя: покупці помітили мишу в холодильнику супермаркету

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