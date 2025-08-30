В Запоріжжі завершені аварійно-рятувальні роботи: що відомо про наслідки

Наслідки обстрілу Запоріжжя / © ДСНС

У Запоріжжі завершені аварійно-рятувальні роботи після нічної атаки. Внаслідок ворожого обстрілу загинула одна людина, ще 28 отримали поранення, серед них троє дітей.

Про це пише ДСНС України.

За даними медиків, госпіталізували восьмеро людей. Серед них — 9-річний та 10-річний хлопчики і 16-річна дівчина. Їхній стан уточнюється.

Масштабні пожежі та руйнування

Рятувальники ліквідували займання у квартирах двох житлових будинків загальною площею 230 кв. м. Також згоріли п’ять приватних будинків, станція техобслуговування та кафе — загальна площа пожежі сягнула 550 кв. м.

Наслідки обстрілу Запоріжжя / © ДСНС

Підрозділи ДСНС врятували шістьох людей, серед них одну дитину. Психологи надали допомогу 26 мешканцям, зокрема трьом дітям.

Наслідки обстрілу Запоріжжя / © ДСНС

На місці події працювали екстрені служби та комунальні бригади. Наразі тривають роботи з відновлення життєдіяльності уражених районів міста.

Також наразі 25 тисяч абонентів знаходяться без електроенергії внаслідок ворожої атаки.

«Відновлювальні роботи вже розпочаті. Працюють пʼять аварійних бригад. Завершити спеціалісти обіцяють упродовж дня», — зазначив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

В Запоріжжяобленерго також сказали, що внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнало у тому числі обладнання, що спричинило знеструмлення значної кількості споживачів в одному з районів обласного центру.

Нагадаємо, вночі Росія вкотре атакувала Україну безпілотниками та ракетами. Гучно було у багатьох областях України, зокрема на заході. В Києві двічі за ранок було оголошено повітряну тривогу через атаку дронів.