Внаслідок атаки на Запоріжжя, яку 28 вересня влаштувала Росія, збільшилася кількість постраждалих. В місті уже 42 людини звернулись по допомогу лікарів.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Зазначимо, що ввечері 28 вересня над містом вчергове зафіксували активність ворожої тактичної авіації. Влада повідомила про загрозу для Запорізької області.

Нагадаємо, 28 вересня окупанти двічі вгатили по Запоріжжю. Серед постраждалих є діти. Зокрема, троє школярів 11, 12 та 9 років ушпиталені.

Вибухи цієї ночі пролунали у кількох регіонах України, зокрема в Києві, Запоріжжі, Хмельницькій та Одеській областях.