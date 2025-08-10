ВАКС / © Вищий антикорупційний суд/Facebook

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 8 серпня розглянула об’єднану апеляцію у двох кримінальних провадженнях проти колишнього нардепа Олександра Грановського. Оскаржувались дві ухвали слідчих суддів: про скасування підозри у справі № 991/1956/24 та про відмову скасувати зміну підозри у справі № 991/12451/24.

Захист подав клопотання про приєднання нових матеріалів. Як повідомив адвокат Артем Крикун-Труш, основним доказом обвинувачення був протокол негласних дій НАБУ, складений після нібито доступу до iCloud бізнесмена Андрія Адамовського. Проте численні українські та міжнародні експертизи, зокрема виконані на замовлення сторони обвинувачення, поставили під сумнів автентичність цих даних.

Отримане після трирічних спроб відео слідчих дій підтвердило, що проникнення в iCloud не зафіксовано, натомість виявлено копіювання даних з невстановленого джерела у 2016 році, а не у 2020-му. Перевірити їхню оригінальність неможливо. Після цього прокурор відмовився від частини електронних доказів. Суд погодився долучити нові експертні висновки.

Адвокати також заявили про політичну мотивацію переслідування та відсутність реальних доказів.

Під час судового засідання був присутній лорд Моріс Глазман – член Палати лордів і парламенту Великої Британії, а також Константінос Ефстатіу – депутат Палати представників Республіки Кіпр, член кіпрської делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи, доповідач з питань «Транснаціональних репресій» у ПАРЄ, член Комітету з правових питань і прав людини, юрист і співзасновник Асоціації демократичних юристів Кіпру (CDLA).

Суд перейде до дослідження доказів на наступному етапі.

Нагадаємо, 20 серпня 2024 року ВАКС скасував підозру Грановському, визнавши її необґрунтованою, однак САП подала апеляцію. Раніше Голосіївський райсуд Києва встановив, що твердження про вплив політика на керівників судової системи, серед яких Олександр Рувін, Павло Вовк та Микола Чаус, не мають підтверджень.