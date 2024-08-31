В застосунку "Армія+" з'явиться електронне посвідчення військового: що відомо

Електронне посвідчення військового буде аналогічне з електронним військово-обліковим документом.

В застосунку "Армія+" вже протягом ближчих півроку з'явиться електронне військове посвідчення для військовослужбовців.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

За її словами, це буде повноцінний електронний документ, з фотографією та усіма необхідними реквізитами.

"Це буде аналогічний з електронним військово-обліковим документом в "Резерві", тільки вже що стосується наших військовослужбовців. Взяли це в роботу, робимо все, щоб розгорнути систему цифрових реєстрів, продуктів, щоби була висока конвекція, щоб абсолютна більшість військовослужбовців одразу змогли завантажити собі це посвідчення", - підкреслила замміністра.

Нагадаємо, раніше Міноборони України презентувало новий цифровий продукт – застосунок "Армія+" – і розповіло про 11 найпопулярніших цифрових рапортів.

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