Скільки в застосунку "Резерв+" українці отримали військово-облікових документів: в Міноборони приголомшили цифрою

Це майже третина від усіх оновлень даних у застосунку.

В застосунку “Резерв+” військовозобов'язані громадяни отримали понад 500 тисяч військово-облікових документів.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написала заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

“Понад 500 000 військово-облікових документів отримали користувачі “Резерв+”. Це майже третина від усіх оновлень даних у застосунку. Уявімо, скільки часу оформлення цих документів зайняло б в ТЦК. Отримати військово-обліковий документ зараз можна у декілька кліків. Швидше, ніж заварити собі каву зранку. Це можна зробити зі 176 країн світу. Для цього завантажте останню версію “Резерв+”, - розповіла Черногоренко.

Нагадаємо, що штрих-код, який вклеюється у військово-облікові документи військовозобов'язаних, можуть зчитати тільки у територіальних центрах комплектування. Водночас QR-код у застосунку “Резерв+” можна ідентифікувати через будь-який пристрій.

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