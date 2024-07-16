В застосунку "Резерв+" з'являться зміни: що планують зробити в Міноборони

В Міноборони кажуть, що їм дуже важливо мати зворотній зв'язок від українців.

В застосунку “Резерв+” в майбутньому з’являться опитування, які дадуть “зворотній зв’язок”. Там зареєстровано вже майже чотири мійльйони користувачів.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

“Нам дуже важливо мати зворотній зв'язок від наших користувачів. Наступним ми зробимо опитування, щоб зрозуміти, що саме потрібно громадянам. Ми маємо вже майже 4 млн користувачів. І хочемо, щоб громадяни надавали нам запити. І на таких великих масових запитах ми будемо дуже швидко робити послуги. Ми також працюємо над тим, щоб "Резерв+" став цифровим аналогом ТЦК”, - наголосила Черногоренко.

Нагадаємо, що якщо військовозобов'язаний громадянин невчасно оновив свої мобілізаційні дані, йому може бути виписаний адміністративний штраф.

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