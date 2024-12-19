В Зеленського різко відреагували на ідеї зниження мобілізаційного віку

Деякі партнери не готові брати на себе відповідальність.

Деякі партнери хочуть, аби Україна знизила мобілізаційний вік до 18 років. Втім, така ідея дещо "дивна".

Про це заявив радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю для Новини.LIVE.

"Говорять: "Супер, ми знайшли рішення, класне рішення. У вас немає зброї, давайте ви в окопи просто посадите людей, яким не 25, наприклад, а 18", - висловився представник ОП.

Втім, після таких "пропозицій", каже Подоляк, виникає питання, з чим новобранців відправити в окопи. Адже деякі партнери хочуть відправити на фронт людину, не надавши необхідної зброї.

"Трошки соромно? За те, що на їхніх очах країна, яка є порушником міжнародного права, продовжує активно вбивати цивільне населення, а ти, маючи ресурси, все ще ведеш дискусію про те, чи потрібно, аби країна, на яку напали, вміла ефективно захищатися", - заявив Подоляк.

З його слів, подібні заяви є відголосом неготовності брати на себе відповідальність.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський відреагував на сигнали інших лідерів про зниження мобілізаційного віку. За його словами, це зараз нечесна розмова, адже сучасна війна є іншою.

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