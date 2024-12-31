В Зеленського відреагували на вранішню атаку на Україну

Зранку 31 грудня армія Російської Федерації атакувала Україну ракетами. В Офісі президента Володимира Зеленського засудили дії Москви.

Про це заявив керівник ОП Андрій Єрмак.

"Типові російські терористи", - лаконічно написав політик.

Нагадаємо, зранку 31 грудня армія Російської Федерації атакувала Україну ракетами. Близько 08:00 у всій Україні оголосили повітряну тривогу через загрозу ударів балістикою.

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