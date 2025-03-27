В Зеленського повідомили, удари по яких об'єктах РФ відмовилася припиняти

Ракетні удари РФ по Україні. / © ТСН.ua

Реклама

Російська Федерація під час переговорів в Ер-Ріяді відмовилася обговорювати припинення ударів по цивільних об’єктах України.

Про це заявив заступник очільника Офісу президента Ігор Жовква в інтерв'ю "Укрінформу".

З його слів, Київ наполягав на забороні на обстріли цивільних об'єктів. Втім, російська делегація в Ер-Ріяді заявила, мовляв, не може обговорювати припинення ударів по цивільній інфраструктурі. Нібито вони не мають відповідного мандату.

Реклама

"Дійсно, ми окремо говорили про цивільну інфраструктуру - про житлові будинки, школи, дитячі садки і так далі. Що зробила Росія? Протягом переговорів, наскільки ми розуміємо з інформації американської сторони, вони взагалі відмовилися говорити про цивільну інфраструктуру, розказуючи американській делегації, що не мають мандату для обговорення цього питання", - сказав він.

Окрім того, каже Жовква, росіяни по-своєму трактують енергетичне перемир'я. Москва показала свій неузгоджений перелік об’єктів енергетичної інфраструктури, які нібито не підпадають під удари.

"Щодо енергетичної інфраструктури, росіяни вивісили свій список, своє розуміння об'єктів, яке є набагато меншим і вужчим, ніж наше. Американська сторона не погоджувала цей список, тому що, як і заява про нібито якісь умови перемир'я на Чорному морі, вона вийшла лише російською мовою. Її немає на сайті Білого дому чи Державного департаменту США. Це якийсь список, складений росіянами відповідно до їхніх побажань", - заявив заступник керівника ОП.

Нагадаємо, аналітики ISW заявили, що знайшли суттєві суперечності в заявах Росії, України і США після переговорів в Саудівській Аравії.

Читайте також:

Дата публікації 12:22, 27.03.25 Кількість переглядів 12 Миротворці в Україні! Десятки країн готові відправити свої війська