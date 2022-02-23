В жодному разі не ховайте в цих місцях гроші: грабіжники заглядають сюди передусім

На жаль багато людей зіштовхнулося з ситуацією, коли в будинок пробиралися злодії і забирали всі заощадження навіть з найбільш затишних куточків. Господарів особливо шокує те, що грабіжники знаходять найнепомітніші і важкодоступні місця, де власники ховають гроші. ТСН.ua розповідає, де зовсім не варто тримати заощадження, адже злодії заглядають туди передусім.

Як розповіли слідчі для Ukr.Media в квартирах існує чимало затишних місць, куди більшість господарів і ховає свої гроші. На жаль, грабіжники саме туди і дивляться відразу після отримання доступу до житла. Також наголошується, що великі суми завжди краще не тримати вдома. Але якщо ви все ж вирішили це зробити, в жодному разі не використовуйте для цього наступні місця.

Куди не варто ховати гроші в квартирі (адже саме сюди грабіжники подивляться передусім)

Найперше місце, яке завжди обшукують грабіжники, це спальня. Тому не варто ховати гроші в комодах, подушках, під матрацом чи в шафі. Якщо ви думаєте, що квітковий горщик — надійне місце для схову, то точно помиляєтесь. Злодії часто витрушують навіть землю з вазонів. Також можуть “простукати” ламінат і зняти все, що висить на стінах (картини, килими, дзеркала).

Кухня теж в зоні ризику. Тут грабіжники в першу чергу обшукують банки з сипучими продуктами. Також ретельно оглядають холодильник, морозильну камеру, мікрохвильовку та духовку. Не обходять увагою навіть відро для сміття. І, як виявляється, багато українців там тримають заощадження. А про вентиляційну решітку злодіям відомо вже дуже давно. Це місце для зберігання грошей описує ще Михайло Булгаков в своєму романі “Майстер і Маргарита”.

Якщо ви вирішили сховати заощадження у ванній кімнаті, не варто цього робити в бачках, за дзеркалом, в просторі під ванною чи раковиною. Всі баночки з косметичними засобами також оглядаються злочинцями.

Не найкращим місцем для грошових заощаджень є також книги, навіть якщо у вас дуже велика бібліотека. За словами слідчих гроші досить швидко проглядаються. Це ж саме стосується компакт-дисків та техніки, типу телевізора, комп’ютера, приставки.

Де ж ховати гроші від грабіжників?

Де ховати гроші: придбайте невеликий сейф / pixabay.com

Якщо ви все ж вирішили тримати гроші в квартирі, обов’язково встаньте посеред кімнати, огляньте її і подумайте, яке місце здається найменш очевидним. Відразу потрібно зрозуміти, що ховати заощадження в важкодоступних місцях для того, щоб двічі на тиждень забирати їх для походу в супермаркет, не варто.

Слідчі також назвали кілька правил, які можуть вам допомогти вберегти кровно заробленні кошти від грабіжників: