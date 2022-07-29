В жодному разі не ставте тут кімнатні рослини: місця в будинку, де квіти зайві

Квіти відіграють важливу роль в інтер'єрі, а ще вони створюють в будинку позитивну ауру. Однак є місця в домі, де вазони краще не ставити. Читайте про них в матеріалі ТСН.ua.

Дитяча кімната

Зелень, звичайно, додасть дитячій кімнаті трішки жвавості та позитивного настрою. Однак варто пам'ятати, що горщики з квітами краще не ставити на підлогу або в таких місцях, де діти зможуть без проблем їх дістати. Особливо, якщо річ йде про отруйні рослини або кактуси з колючками.

Спальня

Кімнатним рослинам точно не місця біля ліжка. Так вони будуть спричиняти лише дискомфорт: їх можна ненароком зачепити або під носом буде постійно відчуватися різкий запах. В спальні точно не рекомендовано тримати такі рослини як кактуси чи монстера. Кажуть, що вони "живляться" енергетикою своїх господарів.

На робочому столі

Багато хто полюбляє ставити квіти на робочому столі, щоб вони милували око, поки людина працює або зайнята своїми справами. Але робити так - погана ідея. Насамперед, рослини будуть відволікати від основного завдання. А ще на робочому столі часто пересушене повітря через ноутбук або робочий комп'ютер. Тому квіти страждатимуть і будуть погано рости.

Між дверима та вікном

Якщо поставити горщики з квітами між двома дверима чи дверима та вікном, то рослинам буде дуже некомфортно і вони не будуть рости. Квіти будуть турбувати протяги, а ще в такому місці часто надто погане освітлення.

На шафі

Кімнатні рослини, які помістили на високу шафу, "нудьгуватимуть". А тому їхні позитивні властивості не будуть розкриті до кінця. Зверніть увагу, що висота шафи чи полички повинна бути комфортною не лише для вас, але й для квітки.