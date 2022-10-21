В жодному разі не вмикайте ці пристрої в подовжувач: може закінчитися пожежею

Подовжувачі стали невід'ємною частиною нашого життя. Вони необхідні для того, щоб одночасто керувати кількома пристроями. Однак, виявляється, не всі пристрої можна до них підключати. Читайте більше про це в матеріалі ТСН.ua.

Про це пише видання SantePlus.

Звичайно, подовжувач надзвичайно корисний, але якщо його використовувати неправильно або перевантажувати, він може стати небезпечним. Це може стати причиною пошкодження пристрою, вимкнення електроенергії чи навіть виникнення пожежі.

Перелік пристроїв, яких не можна підключати

Насамперед, варто уникати перевантаження подовжувача. Перед купівлею обов'язково дізнайтеся його максимальну потужність.

Також зверніть увагу на потужність пристроїв, які ви хочете вмикати в подовжувач.

Але існують ще й ті пристрої, які взагалі краще не підключати:

Холодильник - ця техніка споживає найбільше електроенергії, а його максимальна потужність дуже швидко досягається. Тому підключати до подовжувача його не варто. Це правило стосується і окремої морозильної камери.

- ця техніка споживає найбільше електроенергії, а його максимальна потужність дуже швидко досягається. Тому підключати до подовжувача його не варто. Це правило стосується і окремої морозильної камери. Обігрівач - його краще під'єднувати не до подовжувача, а до розетки.

- його краще під'єднувати не до подовжувача, а до розетки. Сушарка і пральна машина .

. Кавоварка .

. Мікрохвильова піч - вона споживає досить багато електроенергії, тому до подовжувача її краще не підключати.

- вона споживає досить багато електроенергії, тому до подовжувача її краще не підключати. Тостер .

. Інші подовжувачі.

Якщо на вашому подовжувачі є кнопка ввімкнення/вимкнення, на ніч та на ті дні, коли вас точно не буде вдома, його краще вимикати.

Не забувайте вчасно позбуватися застарілих подовжувачів, а також несправних. Вони можуть стати причиною пожежі в домі.