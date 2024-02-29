В “золотому” вбранні: що вигадали ухилянти, щоб сховатися від тепловізора (фото)

Спойлер: у них нічого не вийшло.

На Одещині порушники намагалися перейти через кордон, обмотавшись ізотермічними ковдрами, щоб їх не помітив тепловізор.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Однак їхні хитрощі не спрацювали, прикордонники зупинили чоловіків. Зі слів затриманих, маршрут до сусідньої країни вони знайшли через месенджери. За подорож кожен заплатив від $3000 до $8000.

Фото: ДПСУ

На усіх чотирьох складено адмінпротоколи.

Нагадаємо, українські прикордонники викрили 17-річного юнака, який відкрив “бізнес” на переправленні військовозобов'язаних чоловіків через кордон.

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