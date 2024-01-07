В ЗСУ тестують цифровий рекрутинг: Федоров розповів, людей якої професії набирають онлайн 

Зараз запустили декілька бета-тестувань з бригадами, які шукають пілотів-операторів.
В Україні працюють над проєктом про цифровий рекрутинг до Збройних сил України, який буде спрямований на пошук операторів дронів.
Про це повідомив віцепрем'єр з цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі телемарафону.
За його словами, наразі Мінцифри перебувають на фінальному етапі. Зараз запустили декілька бета-тестувань з бригадами, які шукають пілотів-операторів для роти ударних дронів.
"Зараз тестуємо процес, наскільки є зворотній зв'язок від охочих вступити до лав ЗСУ. Складно запустити цей проєкт, бо потрібно перебудовувати систему. Систему, де немає ТЦК, де по суті розповідається про можливості, переваги і досвід, який буде", - зазначив Федоров.
Нагадаємо, відомий український військовий звернувся до ТЦК і Генштабу, щоб ті не ловили та не кидали чоловіків без досвіду в окоп.
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