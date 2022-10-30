В ЗСУ відібрали групу пілотів, які готові навчатися працювати на винищувачах західного зразка - Повітряні сили ЗСУ

В Повітряних силах ЗСУ вже сформована група пілотів, які готові пройти навчання на літаках, які мають у своєму арсеналі західні партнери.

Про це повідомив спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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"Командувачем Повітряних Сил ЗСУ визначена група пілотів, які можуть хоч завтра вилетіти і навчатися. Питання в тому, щоб визначитися з тією технікою, яку нам можуть надати партнери. Льотчики молоді, перспективні, з бойовим досвідом, зі знанням англійської мови готові до навчання, це питання - дуже важливе зараз", - сказав Юрій Ігнат.

Нагадаємо, що раніше Юрій Ігнат повідомляв, що Україна найближчим часом отримає норвезькі комплекси ППО NASAMS.