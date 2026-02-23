- Дата публікації
У ЗСУ заявили, що російська пропаганда примудрилася «знищити» в Україні неіснуючу військову техніку
В Угрупованні об’єднаних сил ЗСУ наголосили, що йдеться про вигадані або некоректно описані зразки озброєння.
Російська пропаганда повідомила про нібито знищення української військової техніки, якої фактично не існує.
Про це йдеться у заяві Угруповання Об’єднаних сил.
В Угрупованні навели цитати російських пропагандистських ресурсів, які заявили про «знищення транспортно-заряджувальних машин HIMARS» та «пускових установок для ракет „Фламінго“».
Українські військові підкреслили, що після останньої російської атаки в Україні «не залишилось» ані таких машин, ані відповідних пускових установок.
Втім, як пояснили в УОС, цієї техніки не було й до удару. Зокрема, система HIMARS не передбачає використання окремих транспортно-заряджувальних машин, а ракети «Фламінго» запускаються зі звичайних направляючих, а не з окремих пускових установок, про які заявляє РФ.
«„Знищити“ те, чого не існує в природі — на це здатна лише російська пропаганда», — наголосили в Угрупованні об’єднаних сил.
Раніше повідомлялося, що американські спецслужби дійшли висновку, що заяви Кремля про нібито атаку на резиденцію Володимира Путіна є вигадкою.
Ми раніше інформували, що Міністерство внутрішніх справ Польщі назвало фейком повідомлення про нібито перепродаж на українських сайтах оголошень генераторів, переданих Польщею як допомога Україні.